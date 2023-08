Waregems Monopolybord wordt nog vóór de Waregem Koerse feesten voorgesteld

Langver­wach­te werken aan kruispunt Belgiek deze week gestart

De werken aan kruispunt Belgiek zijn gestart. Het kruispunt moet overzichtelijker gemaakt worden, en de Vichtesteenweg veiliger. Het is ook de bedoeling dat het verkeer er na de werken vlotter doorstroomt, want dat is nu heel vaak niet het geval op ‘den Belgiek’.