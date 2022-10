Waregem zorgt met rolschaatspiste voor alternatief voor ijspiste, oppositie reageert tevreden

waregemWaregem zorgt met een rolschaatspiste op de Markt voor een alternatief voor de ijspiste, dat het dit jaar omwille van de hoge energieprijzen niet wil plaatsen. Er komt ook nog een uitgebreider programma van Waregem Wintert. “We zijn ervan overtuigd dat de rolschaatspiste een waardige en even sfeervolle vervanger is voor de ijspiste”, zegt schepen Pietro Iacopucci (CD&V).

Dat er dit jaar géén ijspiste zou komen in Waregem, was al beslist. Het stadsbestuur beloofde wel voor een alternatief te zorgen, en wat dat zal worden, is nu ook beslist. “We voorzien samen met uitbater Ice Time een heuse rolschaatspiste op de Markt in de komende eindejaarsperiode”, zegt schepen Iacopucci. “Het is de vervanger van de traditionele ijspiste, die we dit jaar helaas niet kunnen plaatsen door de torenhoge energieprijzen.”

Rolschaatsen in discosfeer

Uitbater Ice Time maakte op vraag van de stad een voorstel met een rolschaatspiste. “Dat betekent dat iedereen in de eindejaarsperiode terecht kan in de Rosie’s Roll-In. Het wordt een piste van een kleine 400m² in onvervalste discosfeer. Dat is meteen de grootste wijziging ten opzichte van de voorbije jaren. Elke bezoeker zal immers meteen een vertrouwd gevoel krijgen, want de bar, dj’s, thema-avonden en kindernamiddagen zijn er zoals elk jaar ook opnieuw bij. Ook scholen kunnen hun uurtje rolplezier boeken.”

Volledig scherm De ijspiste van vorig jaar komt er dit jaar dus niet. © Henk Deleu

Aan het globale succesconcept wordt er niet gesleuteld. “Alles vindt overdekt plaats, in de bekende grote tent op de Markt. Daar is ook ruimte voor winterchalets. Naar goede gewoonte kunnen Waregemse verenigingen deze gratis uitbaten ten voordele van hun clubwerking. Tegen eind oktober krijgen zij daar een uitnodiging voor.”

Waregem Wintert zeker opnieuw

“We zijn ervan overtuigd dat de rolschaatspiste een waardige en even sfeervolle vervanger is voor de ijspiste. Net zoals andere jaren wordt de piste een van de evenementen binnen het uitgebreide programma van Waregem Wintert. Daarover volgt later meer informatie.”

De oppositie reageert alvast positief. “Onze vraag en suggestie op de gemeenteraad van januari omtrent een alternatief voor de ijspiste bleek dan toch zo gek nog niet”, knipoogt Simon Wemel (Groen). “Een ijspiste ijzig houden bij buitentemperaturen van 15 graden, dat moet een enorme energiekost met zich meebrengen”, zei die in januari. “Omdat we geen pretbederver willen zijn en de kerstsfeer absoluut willen behouden, stellen we graag een ecologisch alternatief voor. In verschillende steden en gemeenten gaan ze bijvoorbeeld voor een schaatspiste uit kunststof. In Wetteren en Wenduine vervangen ze de ijspiste zelfs door een rolschaatspiste. Het voordeel is dubbel: ecologisch maar ook financieel. Belangrijk is uiteraard wel om met inkleding en verlichting voldoende kerstsfeer te voorzien.”

“Onze fractie N-VA/Open Vld is tevreden met de keuze om voor een duurzaam alternatief te kiezen in plaats van de ijspiste”, zegt Michiel Vandewalle. “4 jaar geleden, in december 2018 kaartte onze fractie (Geert Deroose en mezelf) reeds aan om in te zetten op een duurzame ijspiste. Toen waren de energieprijzen nog niet zo’n groot probleem als deze vandaag zijn. Het is goed dat een duurzaam alternatief gezocht en gevonden werd voor de ijspiste, want de chalets naast de ijspiste, nu rolschaatspiste, zorgen voor belangrijke inkomsten voor de werking van vele Waregemse verenigingen.”

