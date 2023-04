Waregem wil extra inzetten op Week van Mobiliteit

Eén jaar na VeloVeilig Vlaanderen: Kortrijkse­weg krijgt breder en afgeschei­den fietspad

Een jaar geleden onderzocht HLN hoe VeloVeilig jouw gemeente is. Tienduizenden Vlamingen duidden toen gevaarlijke fietspunten aan. Ook in Waregem. Daar blijkt dat het fietspad langs de Kortrijkseweg een doorn in het oog is van veel fietsers. Wij vroegen een stand van zaken.