Waregem neemt afscheid van priester Luc Goethals

waregemIn Waregem is Priester Luc Goethals overleden, op 88-jarige leeftijd. Hij werd tot priester gewijd in Brugge in 1960, en was daarna leraar aan het Klein Seminarie in Roeselare vanaf 1960, medepastoor in St.-Martinus Moorsele vanaf 1978, pastoor van de St.-Jozefsparochie Biest in Waregem vanaf 1990, pastoor in de federatie Waregem vanaf 2002, en vanaf dan ook aalmoezenier van de drie woonzorgcentra van OCMW-Waregem.