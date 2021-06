Waregem Koerse gaat door op 31 augustus: “Wie in het verleden al kwam, krijgt eerste keus voor tickets”

Even was er sprake van dat Waregem Koerse één dag zou worden opgeschoven naar woensdag 1 september, in de hoop dat er in september nog méér zou mogen. Maar dat doet de organisatie uiteindelijk niet: ook dit jaar zal Waregem Koerse dus op een dinsdag worden georganiseerd.

“Ook al moeten we in een speciaal coronajaar met alle mogelijke scenario’s rekening houden, het is een traditie dat Waregem Koerse op de dinsdag na de laatste zondag van augustus plaatsvindt, en daar willen we niks aan veranderen”, verduidelijkt algemeen directeur Bram Vandewalle. “En wie weet, komen er in de komende weken nog meer versoepelingen.”

"We gaan voor het maximum aantal toegelaten bezoekers", zegt Bram Vandewalle.

Het wordt dus een Waregem Koerse met veel volk. De organisatie ging de voorbije maanden al uit van 10.000, en dat aantal zou dan bijgestuurd worden afhankelijk van de coronamaatregelen op dat moment. “We vallen onder de massa-evenementen. Het ziet er naar uit dat we dus méér dan die 10.000 bezoekers zullen mogen verwelkomen. Maar hoeveel het er zullen zijn, dat valt nog af te wachten. We staan constant in contact met de overheidsinstanties, dus hopen we snel duidelijkheid te krijgen over de exacte maatregelen en dus ook over het exacte aantal toeschouwers. We gaan in elk geval voor het maximaal aantal dat mogelijk zal zijn op 31 augustus.”

“Waregem Koerse is een totaalbeleving die veel volk verdient. Alle gebruikelijke ingrediënten zullen weer aanwezig zijn. Méér zelfs: we zorgen ook voor iets volledig nieuws met een wedstrijd voor Arabische volbloedpaarden. Waregem Koerse new look dus.”

Ticketverkoop

De ticketverkoop start op 16 juni. “Wij hebben ons flexibel opgesteld. We hebben rekening gehouden met verschillende scenario’s. Zo zijn er ook nieuwe VIP-formules. Bedrijven kunnen hun gasten verwelkomen in hun eigen coronavrije Club House, een privé VIP-tent zeg maar.”

“Uiteraard wordt er ook gerekend op zo veel mogelijk toeschouwers op het middenplein (tickets aan 12 euro) en in de zone ‘weegplaats’ (tickets aan 25 euro), alles in coronavrije omstandigheden.” Voor tickets kan je vanaf volgende week woensdag terecht op de website van Waregem Koerse, www.waregemkoerse.be. “Maar bezoekers die in het verleden naar Waregem Koerse zijn geweest, zullen we de komende dagen contacteren zodat zij eerder de kans krijgen om tickets te boeken.”

“Het wordt een 173ste editie waar veel mensen nu al naar uitkijken”, laat ook Waregems burgemeester Kurt Vanryckeghem enthousiast weten. “Waregem Koerse is de jaarlijkse apotheose van een week waarin Waregem centraal staat.”