WAREGEM KOERSE. De ‘gewone burger’ die mee mag racen is... een Kortrijkzaanse: “Op mijn verjaardag nog wel!”

Lees meer over Waregem Koerse 2023 in ons dossier .

Ook dit jaar mag er weer een ‘gewone burger’ deelnemen aan een race op Waregem Koerse. Dat begeerde plekje kon je winnen via je ticket en Griet Verhaeghe was één van de drie ‘finalisten’. Haar ticket werd uitgeloot, net als dat van Gilles en Thibaut uit Waregem. Op de voorstelling van Waregem Koerse moest er nog één finale winnaar door een onschuldige hand aangeduid worden, en dat werd dus Griet.

Stefaan Lammens, persverantwoordelijke van Waregem Koerse, zei voor de trekking al dat het toch speciaal zou zijn mocht de eer naar iemand uit het ‘rivaliserende’ Kortrijk gaan. Profetische woorden, zo bleek. Maar ook al is ze Kortrijkzaanse, de liefde voor Waregem is groot. “Elk jaar komen mijn man en ik naar Waregem Koerse”, knikt ze. “Dit jaar vier ik mijn verjaardag op de dag van het evenement. We hebben nog even getwijfeld of we niet op vakantie zouden gaan, maar hebben toch uiteindelijk voor onze traditie gekozen. En met deze prijs heb ik toch al een leuk verjaardagscadeau.”