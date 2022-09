Waregem investeert 1 miljoen euro voor 8 hectare aan extra groen naast groene hotspot in Beveren-Leie

Dat brengt het groen in het gebied op zo’n 30 hectare in totaal, zegt Soens. “Als je de brug oversteekt, kom je in het gebied rond de oude Leiemeander. Dat groengebied is in handen van het Agentschap Natuur en Bos, maar het is ook een publieke groenzone en die zal aansluiten bij het groengebied hier. Daarnaast zijn er ook het huidige natuurdomein Zavelput, nu al goed voor 5 hectare, de 5 hectare groen rond het Goed te Beaulieu, en de 4 hectare parkzone die de begraafplaats ook vormt. De aankoop van deze 8 hectare extra brengt het totaal op ruim 30 hectare aan aaneensluitend groen.”

De aankoop kadert in een ruimere strategie van het stadsbestuur om méér in te zetten op groen. “De percelen waarop gebouwd wordt, worden steeds kleiner. Mensen wonen ook steeds dichter op elkaar. Dan is de nood aan ruime groenzones waar ze terecht kunnen om te verpozen, tot rust te komen, te wandelen,… des te groter. Dat is ook de reden waarom we zo waar investeren in groen. We zorgen inderdaad dat iedereen wat groen in de buurt heeft, maar het is ook belangrijk om zoals hier groen te centraliseren. Zo kan je ook in eigen stad pakweg 10 kilometer in het groen joggen zonder de hele tijd dezelfde toertjes te moeten lopen.”