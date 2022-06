Waregem heeft nu ook een Vanden Borre Kitchen

Kaster/Waregem Maand rijverbod voor jongeman na 127 km/u met BMW in zone 50 in Anzegem: “Bijna je auto kwijtge­speeld.”

Een 22-jarige jongeman uit Waregem kreeg donderdag van de Kortrijkse politierechter een boete van 400 euro en een rijverbod van 1 maand. Met zijn BMW M2 kon hij in Kaster (Anzegem) aan 127 kilometer per uur worden geflitst op een plek waar slechts 50 is toegelaten.

16 juni