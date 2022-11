Waregem Expo is klaar om Rode Duivels aan te moedigen, enkel de fans ontbreken nog

Machelen-aan-de-Leie Pascale Platel en Ben Segers schitteren in Guldepoort

Pascale Platel en Ben Segers staan op vrijdag 25 november zij aan zij in zaal De Guldepoort in Machelen-aan-de-Leie. Ze brengen er de voorstelling ‘Kom ne keer binnen’, een komedie over de mogelijkheid van een onmogelijke relatie. De voorstelling start om 20 uur. De organisatie is in handen van Feest en Cultuur Machelen en er zijn nog enkele kaarten beschikbaar. Kaarten kosten 16 euro en deze kan je reserveren via www.feestencultuurmachelen.be.

22 november