‘Vuilste hoek van Waregem’ zal nog een eindje langer vuil blijven: “Zolang Leiedal geen eigenaar is van Sofinalsite kan het niets doen”

waregemHet zal nog even duren vooraleer ‘de vuilste hoek van Waregem’, volgens gemeenteraadslid Xavier Wyckhuyse is dat de site van voormalig textielbedrijf Sofinal in de Fabriekstraat, opgeruimd raakt. Dat blijkt uit een antwoord van schepen Maria Polfliet op zijn vraag. Leiedal wil de site herontwikkelen, maar door een juridische procedure is de intercommunale nog steeds geen eigenaar, en kan het dus niets ondernemen.

Sinds het faillissement van textielbedrijf Sofinal in 2003, beheert een curator de site in de Fabriekstraat. Leiedal heeft plannen om er een multifunctionele site van te maken, met woongelegenheden, een buurtwinkel, kantoren en een groenzone. In afwachting van die metamorfose ligt de site er verlaten bij, en is het een hotspot voor zwerfvuil en vandalisme. “Op de gemeenteraad van 2 april 2019 kaartte ik het probleem al aan”, zegt raadslid Xavier Wyckhuyse (N-VA/Open Vld). “Ik kreeg toen het antwoord dat er om de zoveel tijd gevraagd wordt aan de curatele om een firma aan te stellen om de vuiligheid daar te gaan opkuisen.”

Volledig scherm Vrolijk word je niet van de foto's die Xavier Wyckhuyse meehad op de gemeenteraad. © Wyckhuyse

“Het RUP waar deze site inzit werd inderdaad pas in oktober 2021 goedgekeurd, maar de Sofinalsite is een goedgekeurd Brownfield zodat daar eigenlijk al jaren kon gesloopt en gebouwd geweest zijn zonder een aanpassing van het RUP te moeten afwachten. We zijn nu 3 jaar later en ik stel vast dat het zwerfvuil en het vandalisme daar enkel maar is toegenomen. De sofa die daar 3 jaar geleden werd achtergelaten, staat er nog steeds. Het vuil is meer dan verdubbeld, bijna alle ruiten zijn daar kapot, enz. Kortom: deze site is met grote voorsprong de vuilste hoek van Waregem. Kan de stad hier geen boetes voor opleggen? En waarom is Leiedal nog niet begonnen met de realisatie van de plannen?

Volgens het stadsbestuur is de situatie niet eenvoudig. “Er loopt nog steeds een juridische procedure tegen de verkoop van de site aan Leiedal”, zegt schepen Maria Polfliet (CD&V). “Andere kandidaat-bieders willen die immers verhinderen. Het protest werd al twee keer verworpen, waardoor de zaak nu bij het Hof van Cassatie zit. Pas als die rechtbank zich uitspreekt, zal Leiedal officieel eigenaar zijn van de site. Zolang dat niet het geval is, kan en mag de intercommunale daar nog niets ondernemen.”

Volledig scherm Het zal nog even duren vooraleer ‘de vuilste hoek van Waregem’, volgens gemeenteraadslid Xavier Wyckhuyse is dat de site van voormalig textielbedrijf Sofinal in de Fabriekstraat, opgeruimd raakt. © Wyckhuyse

“Boetes opleggen kunnen we niet”, zegt burgemeester Kurt Vanryckeghem. “De site staat immers op de leegstandsinventaris van het Vlaams Gewest. Klachten die we ontvangen, sturen we door naar de curator. Meer kunnen we niet doen.”

Raadslid Wyckhuyse herhaalde nog eens dat hij niet begreep dat de stad hier echt niets kon tegen doen. “Als we iemand op heterdaad betrappen, of in gedumpte afval vinden we een adres terug, dan kunnen we een GAS-boete uitschrijven voor sluikstorten”, zei Vanryckeghem wat gepikeerd. “Maar wie moeten wij een boete geven voor die sofa die daar staat? Wie dan?”