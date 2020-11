VTI Waregem rouwt om plots overleden opvoeder Bert (40): “Leerlingen verliezen een tweede vader”

Waregem/KortrijkDe verslagenheid is groot in de middelbare Sint-Paulusschool campus VTI in Waregem. Bert Sulmont, de opvoeder en internaatsbeheerder, is donderdagavond onverwacht op 40-jarige leeftijd overleden. “Hij was een vaderfiguur voor alle leerlingen, maar in het bijzonder voor onze internen”, klinkt het bij de directie. Ook bij KV Kortrijk, waarvan Bert hondstrouwe supporter was, komt het overlijden hard aan.