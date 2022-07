Vrouw verlaat flat na (vals) brandalarm, maar vergeet pan op het vuur: hulpdiensten kunnen echte brand maar nipt voorkomen

Waregem Aantal verkeerson­ge­val­len gedaald van 720 in 2015 naar 337 vorig jaar

Het aantal ongevallen in Waregem is de afgelopen jaren sterk gedaald. In 2015 waren er in Waregem nog 720 ongevallen, in 2021 waren dat er 337. Volgens het stadsbestuur is de evolutie te danken aan de grote inspanningen op vlak van verkeersveiligheid. “Heel wat gevaarlijke punten, zoals de stationsomgeving, hebben we de afgelopen jaren aangepakt”, zegt schepen van Verkeer Philip Himpe (CD&V).

