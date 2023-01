Vrouw rij-ongeschikt na dronken botsing met brommobiel in Waregemse winkelstraat

De botsing vond op 8 juli 2021 plaats. Een zware aanrijding was het niet want de paal raakte, in tegenstelling tot de brommobiel, niet beschadigd. M.L. zat achter het stuur zonder rijbewijs maar had dat voor die brommobiel Ligier ook niet nodig. Wat wél strafbaar was, was dat ze 1,6 promille alcohol in het bloed had en duidelijk dronken was. Rechtop zitten of op de benen blijven staan, bleek moeilijk. Zelf hield ze het er op dat ze slechts 2 sangria’s had gedronken maar wel “al het fruit had opgegeten”. Ze liep eerder al 2 veroordelingen voor alcoholintoxicatie en vluchtmisdrijf op. Een gerechtsarts besloot na een onderzoek dat ze een alcoholprobleem had. Haar advocaat verzette zich dan ook niet tegen de rij-ongeschiktheid. Volgens hem heeft ze al sinds een veroordeling in 2012 geen rijbewijs meer. Moest dat ooit toch nog het geval zijn, moet ze het nog 1 maand extra indienen. De politierechter gaf haar ook nog een boete van 800 euro.