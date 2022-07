Vrouw die haar huisarts uur lang gijzelde, blijft aangehouden: “Mijn cliënt hoort thuis in een psychiatrisch centrum en niet in de gevangenis”

Geen stokslagen

“Mijn cliënte had al om 13 uur gebeld naar haar huisarts om te vragen of ze wilde langskomen”, vertelt haar advocaat Bram Elyn. “Ze zag het niet meer zitten en wilde dood. Pas om 19.20 uur kwam de huisarts, die weet dat haar patiënte psychologische problemen heeft, pas langs. Ik vind het toch jammer dat dat niet vroeger kon. Voor hetzelfde geld had ze haar patiënte dood aangetroffen. De gijzeling betwisten we niet, maar dat ze haar huisarts zou bezeerd hebben, laat staan stokslagen hebben toegediend ontkent ze formeel. Ze stonden voortdurend op twee meter van elkaar. Ook de politie zag dat de vrouw en de huisarts elk aan de andere kant van de tafel stonden. De huisarts kon ook ongehinderd met haar gsm de hulpdiensten verwittigen.”

Psychiatrisch centrum

Volgens de advocaat hoort zijn cliënte in een psychiatrisch centrum en niet in de gevangenis. “Sinds 2003 liepen al bijna 100 meldingen binnen bij de politie over de vrouw. Of ze kampte met zelfmoordneigingen, of ze bedreigde enkele buren of nog iets anders. Iedereen wist dat ze psychologische problemen had. Maar niemand deed iets. Ik ga nu alvast op zoek naar een plaats voor haar in de psychiatrie.”