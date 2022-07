Vrijspraak voor broers die celstraf riskeerden voor slaan werfleider na discussie

Kortrijk/Waregem/Sint-Martens-Latem Amélie (39) leidt humanitai­re missie in woestijn in Marokko: “Berbers leggen leven in onze handen om hun ogen en gebit te redden”

Amélie Verhofstede uit Waregem leidt midden oktober een humanitaire missie naar Marokko. Het doel: er minstens 120 cataractoperaties laten uitvoeren en berbers ook van slechte tanden verlossen. “Huidskleur en religie zijn niet belangrijk. We zijn allemaal van vlees en bloed, iedereen heeft goeie zorg nodig”, benadrukt Amélie. Ook Freya Bernaert uit Kortrijk springt nu enthousiast mee op de kar. Beiden werken in het ziekenhuis AZ Groeninge in Kortrijk. Ook u kan de missie(s) (financieel) steunen. Zo is er nog heel wat medisch materiaal nodig.

11:54