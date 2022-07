Voorwaardelijke celstraf en effectieve boete voor slagen en racistische verwijten aan bankautomaat in Waregem

Waregem Bankoplich­ters bellen slachtof­fers eerst op en gaan dan thuis langs om hen te beroven

In een week tijd werden in Waregem drie mensen op leeftijd beroofd door gewiekste oplichters die zich voordoen als bankbedienden. Nieuw en merkwaardig: de slachtoffers worden eerst telefonisch gecontacteerd en krijgen dan ook effectief een oplichter over de vloer.

12 juli