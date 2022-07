Vluchtende vrouw vergeet pan op het vuur: bijna echte brand na vals alarm in flatgebouw

Bij de brandweer liep kort na 11 uur een oproep binnen voor een brand in een residentie op het kruispunt van de Holstraat met de Keukeldam, vlakbij de Markt in Waregem. Ter plaatse bleek het echter in eerste instantie te gaan om een brandalarm dat allicht per ongeluk werd geactiveerd. Het alarm zorgde er wel voor dat alle aanwezige bewoners, een tiental, onmiddellijk het gebouw verlieten. Zo ook een oudere dame die haar deur dichttrok, naar beneden ging en dan pas besefte dat ze iets vergeten was. Op het fornuis stond immers de pan met daarin de kissende boter waarin de vrouw even later een mooi biefstuk zou bakken.

Via het schuifraam

Omdat de vrouw in haar haast de sleutels van haar voordeur was vergeten, kon ze niet meer naar binnen. De brandweer zette dan maar snel de ladderwagen in om zo op de verdieping te geraken waar de vrouw haar flat heeft. “Via een schuifraam dat open stond, konden we makkelijk naar binnen”, zegt brandweerofficier Willy Pauwels. “Bleek dat we geen moment te vroeg waren want de pan op het vuur was al oververhit geraakt. De situatie was echter onmiddellijk onder controle. We hebben nadien de flat wel nog geventileerd omwille van de rookontwikkeling die met het incident gepaard ging.” Na een klein uurtje konden de aanwezige bewoners terug naar hun flat.