Vlaanderens beroemdste naakte reus is verkocht voor 29.513 euro: “Koper uit het Gentse maakt zich later kenbaar”

Kortrijk/Zuid-West-Vlaanderen Coronacij­fers flirten in week tijd met kaap van 15.000 vastgestel­de besmettin­gen in Zuid-West-Vlaanderen

Er waren tijdens de week van woensdag 19 tot en met dinsdag 25 januari 14.742 positieve testen in Zuid-West-Vlaanderen. Dat zijn er 3.984 (+37 procent) meer dan een kleine week geleden. Straffe cijfers. Zo waren er in één week 3.375 vastgestelde besmettingen in Kortrijk. Dat is 4,3 procent van de totale bevolking in de centrumstad. De ziekenhuiscijfers stijgen ook, met in AZ Groeninge in Kortrijk 66 (+33) coronapatiënten op de gewone afdeling en 7 (+3) op intensieve zorgen.

26 januari