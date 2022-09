Vlaamse Kruis is dringend op zoek naar vrijwilligers: “Nu al enkele organisatoren moeten teleurstellen omdat we te weinig mensen hebben”

waregem WK VOETBAL. Nog twee maanden tot Qatar, maar ligt Waregem (al) wakker van de Rode Duivels? “Voor voetbalbe­le­ving moet je opnieuw in Waregem Expo zijn, daarnaast kregen we nog geen enkele aanvraag binnen”

Het WK Voetbal in Waregem zal je vooral in Expo Waregem beleven. Dat blijkt uit onze rondvraag in de Regenboogstad. Naast dat ene event kreeg het stadsbestuur nog geen enkele andere aanvraag binnen. “En we verwachten er ook niet méér dan dat: de timing van dit WK is niet ideaal”, zegt burgemeester Kurt Vanryckeghem.

21 september