Visualisatiebedrijf Saltvision start in Waregem

Grote schermen, reusachti­ge spandoeken en veel ambiance: zo beleef je de Ronde in Zulte

En of de verenigingen van Zulte, Olsene en Machelen-aan-de-Leie klaar zijn voor de Ronde van Vlaanderen op zondag 2 april. De doortocht kan je in ieder dorp in een feestzone volgen op groot scherm en overal is randanimatie voorzien. “We vieren feest in de drie dorpskernen tegelijk: uniek voor Zulte”, zegt burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte). Ontdek hier de feestzones.