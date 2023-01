Villa verwoest door hevige zolderbrand: bewoner loopt lichte brandwonden op

anzegem Medewer­kers van gemeentebe­stuur kunnen fiets leasen

Sinds dit jaar kunnen medewerkers van het gemeentebestuur Anzegem een fiets leasen. “Daarmee zetten we groene mobiliteit in de verf”, zegt schepen Anja Desmet. “Fietsleasing bestaat nog niet zo lang, maar de populariteit ervan neemt toe. Dat mochten we ook ondervinden in Anzegem. Zo’n 23 medewerkers lieten hun interesse blijken en rijden vanaf 2023 op een blinkend nieuw exemplaar.”

12 januari