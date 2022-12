Vijftiger drie keer in twee maanden dronken achter het stuur in Waregem: “Verwarde avond met ochtend.”

Op 12 juli 2022 sneed M.D. in Waregem een politiepatrouille de pas af. Zijn auto hield geen rechte lijn en werd langs de kant gezet. De vijftiger strompelde uit zijn wagen, moest steun zoeken en kwam in de politiecombi ten val. Hij bleek 2 promille alcohol in het bloed te hebben, in combinatie met een angstremmend en kalmerend medicijn.

Op 24 augustus bood M.D. zich vervolgens zelf bij de politie aan. Het was al avond maar hij was in de overtuiging dat het ochtend was, totaal in de war. Opnieuw bleek hij onder invloed, net zoals op 29 september toen hij nog maar eens zwalpend met 2 promille alcohol in het bloed over de weg reed. “Ik ben de pedalen verloren en heb de zwaarste 3 jaren uit mijn leven achter de rug”, gaf de man toe. “Daarom ben ik naar een kliniek gegaan om af te kicken. Dat was 10 dagen lang de hel.” De politierechter beval een onderzoek door een gerechtsarts om zijn rijgeschiktheid te onderzoeken.