Vier maanden effectief voor man die steelt nadat hij onderdak krijgt

Voetbal Jupiler Pro League Mbaye Leye (Zulte Waregem) trekt vol vertrouwen naar Genk: “Ook in dit soort matchen iets oogsten”

Vanavond moet Zulte Waregem op bezoek bij competitieleider Racing Genk, dat een bekerkater heeft door te spoelen. Wordt Essevee na twee zeges weer keihard met beide voeten op de grond gezet? “Ik ben niet bang voor een pandoering”, spreekt Mbaye Leye een groot vertrouwen in zijn versterkte spelersgroep uit. “En dan nog? Tegen de best voetballende ploeg van dit land zou verliezen geen schande zijn, maar ik heb mijn jongens ingepeperd dat we ook in Genk of tegen Club Brugge moeten proberen iets te rapen.”

15 januari