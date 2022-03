Vier dagen rijbewijs behaald en meteen 91 km/u in bebouwde kom: 8 dagen rijverbod en theoretisch examen opnieuw

Op 27 oktober /2021 mocht S.K. zijn rijbewijs als kleinood voor het eerst in zijn portfeuille stoppen. Maar al op 1 november reed hij langs de Desselgemseweg in Waregem veel te snel en kon hij geflitst worden. “Ik had niet in de gaten dat ik zo snel reed”, vertelde hij aan de politierechter. “Het zal niet meer gebeuren.” Het kost hem wel een boete van 320 euro en een intrekking van zijn rijbewijs voor 8 dagen. Hoewel de verkeersregels wellicht nog vers in het geheugen zitten, moet hij ook opnieuw slagen voor zijn theoretisch rij-examen.