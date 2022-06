Vernieuwde stadspark De Mote is na twee jaar eindelijk klaar

Het park De Mote tussen de Barmbeek en de Liebaardstraat is niet nieuw. “De vroegere tuin van de pastorie is sinds 1978 een openbaar park en was na al die jaren aan een herwaardering toe”, zegt Polfliet. “De komst van het woon-en zorghotel Aurélys net naast de More zorgde voor een opportuniteit. Door de tuin daar en het stadspark samen aan te pakken, hebben we niet alleen één grote ruime zone van 8000m², bezoekers kunnen nu ook via het nieuwe stadspark rechtstreeks tussen de Liebaardstraat en de Grote Heirweg wandelen.”