Verkeershinder in Kapellestraat en Schakelstraat

Deerlijk 15 nieuwe brandweer­lui bij Fluvia maar dames blijven zwaar onderverte­gen­woor­digd: “We zijn nochtans één grote familie”

In de nieuwe kazerne Belgiek, in Deerlijk, hebben 15 nieuwe brandweervrijwilligers de eed afgelegd bij de hulpverleningszone Fluvia. Ze gaan aan de slag in 8 verschillende brandweerposten. Bij de 15 is ook één jonge vrouw, Laura Tremerie. Ze wordt één van de 50 dames op een totaal van 600 actieve brandweerlui bij Fluvia.

22 september