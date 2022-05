Verkeershinder in Henri Lebbestraat en Karmeldreef

Op maandag 30 mei komt er een mobiele kraan op de rijweg in de Henri Lebbestraat tussen de Driekoningenstraat en de Zuiderlaan tussen 9 en 16 uur. Verkeer van de Zuiderlaan richting Driekoningenstraat is niet mogelijk. De aannemer voorziet een omleiding via de Zuiderlaan, Jozef Duthoystraat en Driekoningenstraat. Op woensdag 1 en donderdag 2 juni voert een aannemer wegenwerken uit in de Karmeldreef. Er is geen doorgaand verkeer mogelijk. Er is een omleiding voorzien in beide rijrichtingen via de Bergstraat, Bessemstraat en Galgestraat.