Veertiger voor rechter na bezit en verspreiden kinderporno

Huisvuil­zak na jaren dieet eindelijk op gewicht: Meetjes­land, Deinze en zuidrand Gent duiken onder opgelegde norm van 135 kilo per jaar

De restafvalzak in de gemeenten in het Meetjesland, regio Deinze en de zuidrand van Gent is in een jaar tijd een pak lichter geworden. Inwoners van de IVM-regio zamelen 11,38 kilogram minder restafval in per jaar. “Daarmee komen we voor het eerst onder de wettelijk opgelegde doelstelling van 135 kilogram restafval per inwoner”, zegt voorzitter Patrick Hoste. Hoe komt dat?