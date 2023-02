Van retrobeats over snuffelen in plaatjes tot een sprookjesachtige wandeling: onze tips voor dit weekend in Zuid-West-Vlaanderen

Wevelgem/Deerlijk De Barriere en ’t Kruiske in top 10 beste biercafés van België

Zuid-West-Vlaanderen valt twee keer in de prijzen, bij de verkiezing van de tien beste biercafés van België op de Beer Awards. De Barriere in Wevelgem staat op plaats vijf, ’t Kruiske in Deerlijk op plaats tien. Er werden 3.937 stemmen uitgebracht voor de verkiezing van beste biercafé.

9:56