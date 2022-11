'Van een bezoekje aan de Sint, de herdenking van Wapenstilstand tot lichtprojecties over de geschiedenis van Brouwerij Rodenbach: wat te doen in het verlengd weekend van 11 november in Zuid-West-Vlaanderen?’

Zulte Twee maanden na aanval van Stafford op Sheltie Gust nam baasje nog geen maatrege­len: “Mijn hond is de liefste die je je kan inbeelden”

Het scheelde maar een haar of hondje Gust, een Shetland Sheepdog, was er niet meer geweest. Op 12 september sprong de American Stafford van de buren over de gemeenschappelijke muur en takelde hij Gust zwaar toe. T., het baasje van Gust, vroeg de buren om maatregelen te nemen. We zijn nu twee maanden verder, maar er is nog niets veranderd. “Nu de andere hond weet hoe hij in onze tuin moet geraken, zal hij sowieso nog eens toeslaan. Dat heeft de dierenarts ons gezegd.”

