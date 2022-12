Vaccinatiecentrum gaat dicht, vaccinaties voortaan bij de huisarts en bepaalde apothekers

Harelbeke Automobi­list knalt met Porsche frontaal tegen botsabsor­beer­der op E17 in Harelbeke

Langs de E17 in Harelbeke is maandagavond een man met zijn Porsche Taycan GTS frontaal tegen een botsabsorbeerder geknald. De auto – nieuwprijs zo’n 140.000 euro – is rijp voor de schroothoop. De man liep slechts lichte verwondingen op.

