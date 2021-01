Urban explorers Jeffrey (21) en Amy (20) delen hun foto’s: “Eén keer wilde de politie ons oppakken. Ik toonde hen mijn beelden, sindsdien zijn ze fan”

Zuid-West-Vlaanderen Corona nog lang niet weg uit Zuid-West-Vlaanderen, daling van vastgestel­de besmettin­gen stagneert

6 januari De vaccincampagne is ook bij ons eindelijk gestart, nu op woensdag 6 januari de eerste 135 rusthuisbewoners gevaccineerd zijn, in woonzorgcentrum Sint-Jozef in Kortrijk. De vaccincampagne versnelt vanaf volgende week. Geen moment te vroeg, Want corona is nog lang niet weg uit Zuid-West-Vlaanderen. De daling van het aantal positieve gevallen vertraagt, zo blijkt uit nieuwe weekcijfers van woensdag 30 december tot en met dinsdag 5 januari. Die melden 437 positieve gevallen. “Er is duidelijk een stagnatie”, waarschuwt schepen van Zorg Philippe De Coene (sp.a), voorzitter van de welzijnsintercommunale W13.