Twintiger vervolgd voor witwasprakijken nadat politie hem betrapt met 18.000 cashgeld in Waregem

Zuid-West-Vlaanderen Genieten van trage wegen, natuur, proever­tjes en muziek: vijf tips voor het weekend in het zuiden van West-Vlaanderen

Nog geen plannen voor het weekend van 15 en 16 oktober? Of zie je het bos door de bomen niet meer? Geen nood, wij lijsten vijf leuke activiteiten in het Zuiden van West-Vlaanderen voor je op. Met feeërieke wandelingen in de natuur, een streepje muziek en een stevig feestje is er voor elk wat wils.

9:19