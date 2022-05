Twintiger sloeg zwangere vriendin terwijl hij al onder toezicht van justitie stond

Zowel in 2018 als in 2020 liep T.V. al eens een veroordeling op voor partnergeweld. Daarom moest hij zich enkele jaren aan enkele voorwaarden van justitie houden. Geen nieuw partnergeweld plegen, was daar uiteraard één van. Dat weerhield er hem echter niet van op 9 juni 2020 een vuistslag te geven aan zijn zwangere vriendin. Hij deed dat omdat ze hem wou tegenhouden in een agressieve bui naar de buurman te trekken. Hij verstoorde ook de rust van zijn partner en zijn moeder door bedreigingen via telefoon, sms of Facebook te uiten. De schending van zijn voorwaarden zorgde er voor dat V. in de gevangenis belandde. “Daar zijn de ogen open gegaan”, aldus zijn advocaat. “Hij wil er nooit meer terugkeren. Hij kampte met een drugs- en alcoholprobleem maar is daar nu vanaf en laat zich begeleiden.” Met zijn vriendin is de relatie opnieuw hersteld. Hij vroeg een werkstraf te mogen uitvoeren in plaats van een effectieve celstraf op te lopen. Tegen 12 oktober moet uit een verslag blijken of dat haalbaar is.