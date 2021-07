Twee zwaargewonden en enorme ravage op E17 na ongeval met twee auto’s en vrachtwagen

Zuid-West-Vlaanderen Coronacij­fers ook in Zuid-West-Vlaanderen pijlsnel de hoogte in, geen effect op ziekenhuis­op­na­mes

5:43 De coronacijfers schieten ook in Zuid-West-Vlaanderen met een ruk omhoog. Er waren tijdens de week van dinsdag 6 tot en met maandag 12 juli 216 positieve gevallen. Dat zijn er 147 (+213 procent) meer dan drie weken geleden. Positief en belangrijk is dat er geen stijging van de opnames van coronapatiënten in ziekenhuizen is. “Hopelijk blijft dat zo. Want het kan zijn dat we het effect op de ziekenhuizen pas binnen een week of twee gaan zien. We moeten waakzaam blijven”, zegt voorzitter Philippe De Coene (Vooruit) van de welzijnsintercommunale W13.