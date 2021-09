Twee maanden rijverbod en alcoholslot voor beschonken ex-profvoetballer Stijn Meert

Kortrijk “Eindelijk weer in elkaars nek hijgen en zeveren”: Na 537 dagen heeft bruine kroeg Den Bras ziel terug

2 september De bekendste en gezelligste toog van Kortrijk? We willen niemand tekort doen, maar de tapkast van pintencafé Den Bras is tóp. Na 537 dagen zijn de togen weer open, nu de coronamaatregelen met de start van september verder versoepelen. “Als we in Den Bras aan de toog zitten, weten we nooit wanneer we wegraken. De verleiding om te blijven hangen is er weer”, vertelt Evy Duhamel met de glimlach. En er is nog meer goed nieuws, want vanaf oktober heropent het aanpalende café Den trap, waar meteen ook de optredens hervatten.