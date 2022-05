Twee kinderen even naar ziekenhuis na verkeersongeval in Waregem

Rond 11 uur kwamen twee BMW’s in de Bessemstraat, tussen Waregem en de Karmel, frontaal met elkaar in aanrijding. Een oudere dame met haar kleinkind zaten in de ene auto, een vader met zijn twee jonge kinderen in de andere. Wellicht week één van beiden wat van de eigen plek op de rijweg af en kwam het in de flauwe bocht tot een botsing. Omwonenden schoten de inzittenden ter hulp en belden ook de hulpdiensten omdat er rook in één van de auto’s aanwezig was. Ter plaatse bleek het niet om brand maar wellicht om rook of stof van de uitgeklapte airbags te gaan. Blussen was voor de brandweer dus niet nodig. Beide voertuigen moesten getakeld worden. De twee kinderen op de achterbank van de BMW van de man werden preventief ter controle even naar het ziekenhuis overgebracht met een ambulance.