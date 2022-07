“Twee jaar mochten we niets doen en nu besmet met corona”: Leiding KSA Waregem zit quarantaine uit in hun lokaal

waregem Oppositie­frac­tie N-VA Open Vld kaart onder meer stroeve mobiliteit aan in verkie­zings­fol­der

De oppositiefractie N-VA Open Vld verspreidt dezer dagen een ‘Waregem Krant’ in alle Waregemse bussen. In de folder spreekt de fractie onder meer het verlangen uit om volgende legislatuur mee te besturen, en lijst het enkele zaken op die volgens de raadsleden beter kunnen op dit moment. De mobiliteit in Waregem is daar één van.

28 juni