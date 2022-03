Twee festivaldagen, zes stages en een camping: Hype’O Dream komt keihard terug na corona

waregem/zulteWie Hype’O Dream gemist heeft, kan deze zomer ruimschoots zijn schade inhalen. Het Waregemse festival duurt voor het eerst twee dagen met zes stages. De camping ligt net over de grens met Zulte. “We mikken op 25.000 bezoekers, verspreid over twee dagen”, zegt Frederik Balcaen.

Kort na de editie in 2019, toen er 22.000 bezoekers kwamen meevieren, waren er al plannen om het jaar daarop een tweedaags festival te organiseren. Na een onderbreking van twee jaar door corona, wordt het nu dus meteen een stevige editie van Hype’O Dream met twee festivaldagen. “Op vrijdag starten we om 16 uur, op zaterdag al om 12 uur”, zegt Frederik Balcaen.

Camping

Een festival verspreid over twee dagen vraagt om een camping. “Net over de grens met Zulte, op anderhalve kilometer van het festivalterrein, trekken we een camping op”, gaat Balcaen verder. “We zetten in op kwaliteit, met sanitair, warme douches en zelfs een mogelijkheid om te sporten en te barbecuen. Er kwamen de afgelopen jaren steeds meer vragen naar een camping, zelfs al was het maar voor één festivaldag. Een camping hoort bij een echt festival. Bovendien is het een belangrijk element voor festivalgangers die van ver moeten komen. Na een stevig feestje nog veilig thuis raken, is niet altijd evident. Nu hebben feestvierders nog een extra reden om naar Waregem af te zakken.”

Zes stages

Het festival zal zes stages tellen, twee meer dan in 2019. “We hebben de mainstage, de partystage, de fantasystage met R&B en de populaire retrostage. Nieuw is de Encore Village, met een housestage en een technostage. Techno was vroeger misschien wat alternatief, maar we merken dat het genre opnieuw mainstream wordt. We spelen nog steeds met het idee om ook in de winter een editie te organiseren en dat zou eventueel met dit Encore Village-concept kunnen zijn. We installeren opnieuw vipdecks aan de mainstage en de retro stage. Verder komt er ook een vip village.”

Het festival vindt op 8 en 9 juli opnieuw plaats op de Weymeerschen. “Na onze ervaringen in 2019 hebben we beslist de podia iets anders op te stellen om geluidsoverlast te beperken. Er is uiteraard wel wat overlast voor de buurt, maar we doen onze best om het zo dragelijk mogelijk te maken. We willen de goeie verstandhouding met de buurt behouden.”

De organisatie verwacht 25.000 bezoekers, verspreid over twee dagen. Dat lijkt makkelijk haalbaar, aangezien er vorige keer 22.000 bezoekers waren op één dag. “We zijn ambitieus, maar we zijn ook voorzichtig”, besluit Balcaen. “Door corona weten we niet goed wat we kunnen verwachten. 25.000 zou al een mooie groei betekenen.”

Meer info op de Facebookpagina Hype O Dream. Tickets kopen kan op www.hype-o-dream.be.

