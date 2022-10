Twee BK’s wielrennen komen naar Waregem, tijdrijden voor de jeugd in 2023 en dames en heren elite op de weg in 2028: “We onderstrepen daarmee nog eens onze status als wielergekke stad”

“Onze stad neemt al decennialang een prominente plek in binnen de Belgische wielersport. Als vast eindpunt voor World Tour-wedstrijd Dwars Door Vlaanderen schrijven we elk jaar mee aan een stuk wielergeschiedenis. We schreven nog veel meer wielergeschiedenis, want eerder organiseerden we al het legendarische wereldkampioenschap in 1957 en de Belgische kampioenschappen in 1966 en 1989. En in 2021 kroonden Lotte Kopecky en Wout van Aert zich tot Belgisch kampioen in Waregem. In 2014 haalde de stad het Belgisch kampioenschap veldrijden naar de Gaverbeekhippodroom en Waregem was ook jarenlang het decor van de spectaculaire Cyclocross Masters.”