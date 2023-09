TVH wordt hoofdsponsor van Belgische Rugbyfederatie: “Onze ambitie is 2028 deel te nemen aan de Olympische Spelen”

Kleuters De Vijf Wegen verkennen nieuwe klassen, maar buiten spelen is nog niet mogelijk

In de gemeenteschool De Vijf Wegen in Zulte hebben de peuters en de kleuters het nieuwe schooljaar gestart in gloednieuwe klaslokalen. Een overdekte speelplaats is er door de werkzaamheden nog niet, dus is het nog even wachten om buiten te spelen.