TVH start met vaste nachtploeg, ook 250 openstaande vacatures

Als wereldspeler op de markt van onderdelen voor material handling, industriële, bouw- en landbouwmachines kent TVH sinds zijn ontstaan in 1969 een continue groei. Maar dat vraagt ook steeds meer werkkrachten. Bijkomende uitdagingen hierbij zijn de war for talent en extra goedereninstroom.

Quote We stellen via verschil­len­de kanalen vast dat er veel interesse is in nachtwerk, het is met 20 procent toeslag financieel interes­sant Kris Thermote, TVH

Kris Thermote, VP Logistics & Supply Chain, International bij TVH: “Via de opbouw van extra stock willen we onze levertijden en klantenservice waarborgen. Maar die extra instroom aan goederen moet natuurlijk verwerkt worden. We stellen via verschillende kanalen vast dat er veel interesse is in nachtwerk, het is met 20 procent toeslag financieel interessant. We zien dus mogelijkheden in de opstart van een nachtploeg. De sollicitaties zijn al volop aan de gang.”

TVH zoekt 25 mensen voor de nachtploeg. Zij gaan aan de slag in de Goods In-afdeling, in de TVH-hoofdzetel in bedrijvenpark Waregem-Zuid. Welke taken hen wacht met betrekking tot goedereninstroom zal verschillen van nacht tot nacht. Kris Thermote: “Het nachtwerk hangt af van waar de equipe tijdens de dag aan toe is geraakt. Tevens wordt er altijd gefocust op de juiste prio’s om onze klanten optimaal te bedienen. Het is dus een heel afwisselende job.”

Opvallend is dat TVH kiest voor vast nachtwerk, met een half uur betaalde pauze. Via een vaste nacht wil het bedrijf voldoende ruimte creëren voor het gezinsleven en sociale activiteiten in het weekend. Concreet: van maandag tot donderdag wordt er gewerkt van 21 tot 6 uur, op vrijdag van 17 tot 21 uur. Wie wordt aangenomen, start eerst in de dagploeg met een opleiding. Na afloop van de opleiding wordt dan overgeschakeld naar nachtwerk.

TVH zoekt niet alleen collega’s voor de logistieke afdeling; er zijn vacatures in alle departementen waaronder ook voor managers en young potentials. Kris Thermote: “Los van de nachtploeg zoekt TVH nog een waaier aan functies, van administratief ondersteunend tot aansturend. Mensen die mee hun schouders onder onze groei willen zetten.”

TVH houdt jobdagen op 14 juni van 16 tot 20 uur en op 18 juni van 9 tot 13 uur. Je kan er dan vragen stellen aan zowel HR- als Logistics-collega’s en een rondleiding meevolgen.