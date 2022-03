TVH opent nieuw hoofdgebouw, met onder meer bezoekerscentrum: “Sollicitanten hier warm maken om voor ons te werken”

waregemTVH Waregem heeft vanavond een nieuw hoofdgebouw in gebruik genomen. Het gebouw telt onder meer 300 vaste werkplekken en een refter waar tot 1500 werknemers kunnen eten ’s middags. Het meest opmerkelijke is echter het ‘experience center’, waar bezoekers interactief kunnen kennismaken met TVH. “Hier willen we onder meer potentiële werknemers overhalen om voor ons te kiezen”, zegt CEO Dominiek Valcke.

Volledig scherm Op ledschermen worden enkele medewerkers voorgesteld © Henk Deleu

TVH, specialist in onderdelen voor heftrucks, industriële voertuigen en bouw- en landbouwmachine, stelt wereldwijd 5000 mensen tewerk. De helft daarvan werkt in België, verspreid over vestigingen in Waregem en Gullegem. “Dat aantal blijft elk jaar verder groeien”, zegt CEO Dominiek Valcke. “Om deze groei verder te kunnen ondersteunen, waren dus extra werkplekken noodzakelijk.”

In het voorjaar van 2019 startten de werken aan een nieuw hoofdgebouw. Daarvoor werd een bestaand ouder gebouw afgebroken, en een stukje parking ingepalmd. Vandaag ging het 13.000m²grote gebouw, dat omgedoopt werd tot The Hub, open. Het wordt het nieuwe onthaal van de multinational. “Het paradepaardje vind je meteen op de benedenverdieping”, zegt Valcke. “Het TVH Experience Center. Met dit unieke 1500m² grote bezoekerscentrum willen we bezoekers, zoals klanten, leveranciers, verenigingen en scholen wegwijs maken in het aanbod, de services, de sfeer en de werkwijze van TVH.”

Je vindt er onder meer wat geschiedenis terug over de start van TVH, in de retrohoek van het bezoekerscentrum. Er staan ook een aantal onderdelen uit het gamma van TVH tentoongesteld. Nu zie je er onder meer de stoelen, spiegels en ruitenwissers van een heftruck. “Maar de tentoongestelde onderdelen worden nu en dan afgewisseld.”

Op ledschermen worden enkele medewerkers voorgesteld. Op een wereldkaart kan je de landen aanklikken waar TVH een vestiging heeft, en dan krijg je een overzicht van waar alle onderdelen komen die naar die vestiging worden gestuurd. En in een interactief spel kan je een soort van kruiswoordraadsel met afbeeldingen -uiteraard in het heftruckthema- spelen.

Een belangrijk doelpubliek van het bezoekerscentrum, zijn sollicitanten. “Het is niet eenvoudig om kort en bondig uit te leggen waar TVH voor staat. In dit experience center kunnen bezoekers dat aan den lijve ondervinden. Het komende jaar zullen we 250 extra medewerkers aanwerven in ons land. Aangezien het steeds moeilijker wordt om die te vinden, moet je je profileren als aantrekkelijke werkgever. Dit experience center moet ons daarbij helpen.”

Verder zijn er in het gebouw nog 300 extra kantoorplaatsen. In de refter kunnen in drie shifts tot 1500 werknemers over de middag gaan lunchen. Er is ook een buitenruimte waar ze bij mooi weer kunnen zitten. “We zijn afgestapt van het idee om de eetruimte ook enkel maar ’s middags te gebruiken. Daarom vind je hier ook aangename vergaderruimtes en werkplekken tussen de tafels.”

Bij het ontwerp werd veel aandacht besteed aan comfort, ergonomie en efficiëntie, en er werden ook enkele moderne technieken gebruikt om het gebouw energiezuinig te maken.

