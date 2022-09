TVH bedankt personeel met festival: “Medewerkers hebben hard gewerkt in moeilijke omstandigheden”

Kruisem Fiets, loop of wandel in september naar het werk of de sportclub en maak kans op een Kruisembon

Het nieuwe schooljaar is gestart. Voor velen is september het moment om de goede voornemens nog eens boven te halen en wat meer te sporten. De sportdienst van Kruisem helpt je daarbij en organiseert in september de ‘Strava Challenge’. Wie deze maand naar het werk of de sportclub fietst, wandelt of loopt, maakt kans op een cadeaubon bij verschillende lokale winkels.

7 september