Trio riskeert 60 uur werkstraf voor vechtpartij na fuif

Ooigem/Wervik/Waregem Visser (46) valt in water aan pompgebouw, agenten springen ‘m achterna: “Ze riskeerden eigenlijk hun leven voor Jimmy”

Twee inspecteurs van de politiezone MIDOW, een man en een vrouw, zijn vrijdag een visser achterna gesprongen die aan het pompgebouw in Ooigem in het water was gevallen. Dat gebeurde toen een stalen plaat verschoof waarop de man stond en hij drie meter lager in het water belandde. Alle betrokkenen werden naar het ziekenhuis overgebracht maar maken het goed. “Sjiek wat de politie hier deed”, zegt een visvriend van het slachtoffer.

15 oktober