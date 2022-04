Trekker vat vuur langs drukke Gentseweg in Sint-Eloois-Vijve: “Gelukkig passeerde net een betonmixer.”

Rond 11.30 uur reed de trekker vanuit Desselgem richting Zulte. Plots merkte de chauffeur op dat er rook opsteeg. De vrachtwagen viel ook in panne. “Wellicht door een kortsluiting in het elektrisch circuit”, aldus de zaakvoerder van pluimveehandel Haerinck. “Net op dat ogenblik passeerde een betonmixer van de firma Devagro. De chauffeur hield meteen halt en bluste met de waterslang en de watervoorraad die bij de betonmolen aanwezig was. Gelukkig, ik vrees dat de vrachtwagen anders volledig uitgebrand zou zijn.”