Trage weg tussen Pontstraat en Beveren-Trakel is klaar

Olsene BINNENKIJ­KEN. Jempi’s Kersthuis­je, een extrava­gant feest voor het oog met meer dan 200.000 lichtjes

De Heirweg in het landelijke Olsene is een rustige, eerder donkere straat, maar één keer per jaar verrijst Jempi’s Kersthuisje als een fonkelend fata morgana in een donkere woestijn. Noem het gerust het levenswerk van Jean-Pierre Tytgat, die zijn gasten ontvangt in een gezellig ingerichte en verwarmde cafetaria in het midden van zijn klein pretpark.

5 december