Tot 50 uur aan gewerkt en dat heeft geloond: Ilse wint Mini Cooper op Waregem Koerse met ‘onbetaalbare’ hoed

Waregem/KruisemEen hoedenspecialist is ze niet. Maar wat een stijlvol katoenen hoofddeksel toverde Ilse Van Der Strieckt (36) uit het Oost-Vlaamse Kruisem uit haar mouwen op Waregem Koerse. Het loont, want Ilse won de twintigste Hat Trophy en ontvangt een nieuwe Mini Cooper, met dank aan een gulle Willy Naessens.

Haar entourage was laaiend enthousiast, toen Ilse Van Der Strieckt dinsdagavond als winnares het podium op mocht in de tent van Willy Naessens. Familieleden sprongen gewoon mee het podium op, zo blij waren ze. De lerares van het Bernarduscollege in Oudenaarde scoorde het best wat originaliteit, creativiteit en stijl betreft. Ilse had tussen de 30 en 50 uur tijd nodig om haar zelf met de hand genaaide rood-oranje hoed op een zwarte achtergrond, met onder meer ook tinten kakigroen en blauw, tot in de details af te werken. “Alleen al het zo strak mogelijk trekken van de hoekjes was best zwaar. Maar het was vooral een leuke uitdaging, als lerares esthetica”, straalde ze.

Quote Familie, vrienden, buren,… hielpen om me te inspireren. Ik heb tijdens het maken van mijn hoed heel veel verbonden­heid gevoeld Ilse Van Der Strieckt

Leuk detail: Ilse gebruikte echt paardenhaar als versiering. Maar het bleef niet bij de hoed alleen. Want Ilse droeg een verfijnd en ook zelfgemaakt kleedje in dezelfde kleuren. En om het helemaal af te maken, had ze een eigen handtasje met stijlbeugel als handvat bij, ook in dezelfde kleuren, en droeg ze oorringen uit nagels, die gebruikt worden om hoefijzers aan de hoeven van paarden vast te nagelen. Nóg een leuk detail, de schmink op haar rechterkaak versterkte het effect van haar hoed. “Ik vind het vooral een authentieke en persoonlijke hoed.

“Een onbetaalbare hoed ook omdat familie, vrienden, buren,… me hielpen om me te inspireren en het concept vorm te geven. Ik heb tijdens het maken van mijn hoed heel veel verbondenheid gevoeld”, vertelde de uit Mater afkomstige Ilse Van Der Strieckt. Haar familie vertelde ons dat ze met de winnende hoed op in de klas zou verschijnen tijdens de eerste schooldag, maar dat ontkende ze zelf lachend: “Ze maken jou gewoon iets wijs.”

Volledig scherm De winnares mocht samen met Willy Naessens op de koets. © Simon Mouton Photo News

Ritje op koets

Het was Ilses eerste deelname aan de Hat Trophy. Die meteen winnen is dan ook een knappe prestatie. Ilse Van Der Strieckt stond te trillen op haar benen op het podium. Ze kijkt samen met haar man en twee kinderen uit naar de eerste ritjes in hun nieuwe vijfdeurs Mini Cooper. Willy Naessens, hij schonk de auto weg, stond erbij en zag dat het goed was. “Al zal de hoofdprijs op de volgende Hat Trophy in 2022 misschien toch een beetje minder zijn”, lachte de 82-jarige topondernemer. Willy Naessens nam Ilse Van Der Strieckt zoals de traditie het voorschrijft, mee op zijn koets voor een ritje in de hippodroom tussen de races op Waregem Koerse door.

Miss België Kedist Deltour

Er zetelden bekende namen in de jury van de Hat Trophy, zoals Miss België Kedist Deltour, kunstexperte Bie Baert, Showbizz Bart en ballroomdanser en voorzitter Davy Brocatus. Ze namen een moeilijke maar volgens velen meer dan terechte beslissing.

Volledig scherm Dolblij met haar nieuwe Mini Cooper. © Simon Mouton Photo News

Volledig scherm Ook Willy en Marie-Jeanne waren duidelijk in vorm. © Simon Mouton Photo News

Volledig scherm Enkele juryleden © Simon Mouton Photo News

