Tot 22 maanden cel voor broers wegens cannabisplantage: 150 uur werkstraf voor immovrouw

Een stroompanne in de Oscar Verschuerestraat in Waregem leidde op 16 oktober 2019 tot de ontdekking van de plantage. De oorzaak situeerde zich immers in een pand waarvan de ramen dichtgeplakt of –getimmerd werken niemand aanwezig was. Met hulp van de politie drongen technici van netwerkbeheerder Fluvius binnen. Ze stootten er op een cannabisplantage van zo’n 800 plantjes. Wat volgde was een gerechtelijk onderzoek waarbij Kevin V. (39) uit Roeselare en Kenny L. (37) uit Anzegem als huurders naar voor kwamen. Beiden kenden elkaar omdat ze nog een tijdje samen in de cel in Gent verbleven. Kenny L. liep eerder al een veroordeling voor een cannabisplantage op. Door verder onderzoek kwam ook Kenny’s broer Kris (44) uit Nederland en een tweede Nederlander in het vizier van de speurders. Allen werden ze veroordeeld tot tot gevangenisstraffen tussen 1 jaar en 24 maanden en geldboetes tussen 1.000 en 16.000 euro.