Topzomer voor Waregemse Parkiesconcerten

“Net als bij alle andere Radio 2 Parkies-concerten waren ook die in Waregem de voorbije 8 maandagavonden heel erg succesvol”, zegt Jeffrey Vanhaeren. “Cijfers hebben we niet, maar het waren zo goed als overal recordedities. We mikten op een familiepubliek, en die een doelstelling hebben echt hebben behaald, zeker tijdens de optredens van onder meer Gers Pardoel en Margriet en Celien Hermans. Ook in Waregem hebben we de voorbije jaren een trouw Radio 2 Parkies-publiek opgebouwd. Het gezellige park Baron Casier maakt het Radio 2 Parkies-plaatje compleet”, zegt Jeffrey Vanhaeren.